Азербайджан способен провести любое мероприятие на высшем уровне - первый вице-премьер

2017-09-22 18:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан способен провести любое, в том числе спортивное, мероприятие на высшем уровне, сказал в пятницу первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов на церемонии открытия финальной стадии Чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2017 года.

“В доказательство этому можно привести первые Европейские игры, прошедшие в Баку в 2015 году, четвертые Исламские игры солидарности в мае 2017 года, соревнования Формулы 1, Всемирную шахматную олимпиаду, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта и другие крупные соревнования. Финал Лиги Европы УЕФА в 2019 году и ряд групповых матчей Чемпионата Европы по футболу также пройдут в Баку”, - сказал Эюбов.

Первый вице-премьер отметил, что сегодня в Азербайджан пришел еще один спортивный праздник.

“Сильнейшие женские волейбольные сборные Европы собрались в древнем и прекрасном Баку. Я от всего сердца приветствую всех, кто приехал в Баку принять участие в финальной стадии Чемпионата Европы. Я говорю “Добро пожаловать в Азербайджан” действующим европейским чемпионам - сборной России, а также сборным Германии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Нидерландов, Польши, Сербии, Турции и Украины”, - сказал первый вице-премьер.

Эюбов выразил благодарность Европейской конфедерации волейбола за возможность проведения матчей трех групп, а также всего этапа плей-офф.

“Я хочу отметить, что Европейская конфедерация волейбола решила провести матчи трех групп, а также всех игр этапа плей-офф в Азербайджане, а матчи четвертой группы были доверены соседней и дружественной Грузии. Я бы хотел поблагодарить Конфедерацию за это решение, и хотим заверить, что чемпионат пройдет в соответствие с мировыми стандартами и на высшем уровне”, - сказал Эюбов.

Сегодня в Баку, Гейгеле и Тбилиси стартует Чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Евро-2017 совместно организуют Азербайджан и Грузия. В соревновании примут участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на четыре группы. В группе «А» выступят команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии, в группе «В» - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе «С» - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе «D» - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.

Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1 октября. Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки пройдут в Баку (Национальная арена гимнастики, группы «A» и «C»), Гейгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа «D») и Тбилиси (Дворец спорта, группа «B»). Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата. Начиная с раунда play off все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и золотомедальный матч пройдут в Баку.

(Авторы: Шахин Кязымзаде, Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)