Утвержден Протокол между таможенными службами Азербайджана и Кыргызстана

2017-09-22 18:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении Протокола о сотрудничестве в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации, подписанного в Баку 14 июня 2017 года между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственной таможенной службой при правительстве Кыргызстана.

После вступления в силу Протокола Государственному таможенному комитету поручено обеспечить выполнение его положений.

МИД Азербайджана поручено направить уведомление правительству Кыргызстана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.