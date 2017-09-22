В Баку проведен велопробег под девизом «На работу на велосипеде» – ФОТО

2017-09-22 20:07 | www.oxu.az | 5

В связи с Всемирным днем без автомобиля при организации Центра Гейдара Алиева, общественного объединения IDEA и Азербайджанской федерации велосипедного спорта, при поддержке Бакинского транспортного агентства в Баку прошли массовые акции просветительского характера.

Как передает Oxu.Az, в рамках мероприятия вначале был проведен велопробег под девизом «На работу на велосипеде», в котором приняли участие более 200 велосипедистов, скейтбордистов и роллеров. Главная цель велопробега – поощрение использования экологически чистых видов транспорта, общественного транспорта, хождения пешком и сокращения выбросов в атмосферу. Велопробег начался от круга «Азнефть» и завершился у Центра Гейдара Алиева.

Отметим, что традиция отмечать Всемирный день без автомобиля появилась в 1997 году в Великобритании с целью охраны окружающей среды. В настоящее время к этой акции присоединились более 1500 городов в 35 странах.

A.M.