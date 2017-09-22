Ирада Ибрагимова вернулась в Баку и стала "Серьезной женщиной" (ФОТО)

2017-09-22 18:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Ирада Ибрагимова, которая проживает с семьей в Турции, приехала в столицу Азербайджана для реализации ряда творческих проектов, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Сейчас певица записывает несколько новых композиций, которые совсем скоро можно будет услышать в радиоэфире.

Также певица порадовала своих поклонников новой фотосессией. Рассказывая о проекте, артистка отметила, что он называется "Серьезная женщина", и поэтому ее образ получился соответствующим.

"Мне нравится менять образы, быть разной. Я очень довольна результатом работы – у нас получились красивые, яркие, динамичные фотографии", - подчеркнула Ибрагимова.

Напомним, что Ирада Ибрагимова с апреля 2009 года живет в Стамбуле (Турция). Ее муж - гражданин Турции, этнический азербайджанец Джейхун Иззер. У них двое детей - дочь и сын. В последние годы певица работает в Турции по заключенному контракту с продюсерским центром.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)