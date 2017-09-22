Победили, и это главное - шеф-коуч сборной России по волейболу

2017-09-22 18:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - "Мы победили сегодня, и это самое главное". Именно такую оценку итогу драматичного матча в Баку женских сборных России и Украины на чемпионате Европы по волейболу дал главный тренер российской команды Константин Ушаков.

Он не стал выделять кого-либо из игроков своей команды, сказав лишь, что "поговорит с ними отдельно".

Касаясь игры соперниц, Ушаков отметил, что не был удивлен их стремлением победить. "Сборная Украины играла с действующим чемпионом Европы и показала добротный волейбол", - сказал Trend в пятницу главный тренер.

Российский тренер также выразил удовлетворение организацией Евро-2017, подчеркнув, что "доволен как залом, так и всеми условиями".

В пятницу в Баку, Гейгеле и Тбилиси стартовал Чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Евро-2017 совместно организуют Азербайджан и Грузия. В соревновании принимают участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на четыре группы. В группе «А» выступают команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии, в группе «В» - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе «С» - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе «D» - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.

Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1 октября. Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки проходят в Баку (Национальная арена гимнастики, группы «A» и «C»), Гейгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа «D») и Тбилиси (Дворец спорта, группа «B»). Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата. Начиная с раунда play off все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и золотомедальный матч пройдут в Баку.

(Автор: Шахин Кязымзаде)