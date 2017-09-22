ФИФА обнародовала имена спортсменов, претендующих на звание лучшего футболиста 2017 года

2017-09-22 20:14 | www.oxu.az | 5

Церемония награждения состоится 23 октября в Лондоне.

ФИФА обнародовала имена трех спортсменов, претендующих на звание лучшего футболиста 2017 года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт структуры, это - Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

Португалец Роналду выступал в испанском «Реал Мадриде», аргентинец Месси – «Барселоне». А Неймар этим летом перешел из «Барселоны» во французский ПСЖ.

Церемония награждения состоится 23 октября в Лондоне. Кроме того, на мероприятии назовут имена победителей и в других номинациях.

На звание лучшего главного тренера претендуют Массимилиано Аллегри («Ювентус», Италия), Антонио Конте («Челси», Англия) и Зинеддин Зидан («Реал Мадрид», Испания). За звание лучшего вратаря будут бороться Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия), Кейлор Навас («Реал Мадрид», Коста Рика), Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

Отметим, что в прошлом году лучшим футболистом года в четвертый раз стал Криштиану Роналду.

A.M.