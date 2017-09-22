В Азербайджане изменен список руководящих работников, которые получают надбавки к командировочным расходам

2017-09-22 18:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в «Надбавки к суточным нормам командировочных расходов и список руководящих работников, которые получают эти надбавки».

Согласно распоряжению, вносятся следующие изменения: во второй части слова «заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана» заменить словами «глава Секретариата Первого вице-президента Азербайджана в Администрации Президента Азербайджана, «заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана» - словами «заместитель главы Секретариата Первого вице-президента Азербайджана в Администрации Президента Азербайджана», после слов «помощник Президента Азербайджана» добавить слова «помощник Первого вице-президента Азербайджана в Администрации Президента Азербайджана».

Слово «пунктах» в первом пункте примечаний заменить словом «частях».