ЕВРО-2017: Азербайджан-Венгрия 3:0

2017-09-22 20:52 | www.apa.az | 4

Женская сборная Азербайджана по волейболу в первом групповом матче Евро-2017 одержала победу над сборной Венгрии.

Как передает АПА-Спорт, матч завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:14, 25:16).

В другой матче подгруппы «А», где выступает сборная Азербайджана, сыграют сборные Германии и Польши.

В других матчах сегодняшнего дня Италия переиграла Грузию (3:0), а Сербия Чехию (3:0). Сегодня также прошли встречи между сборными Италии и Грузии и Сербии и Чехии. Как итальянская, так и сербская команды одержали победу над соперницами со счетом 3:0.

Сегодня в Баку, Гейгеле и Тбилиси стартовал Чемпионат Европы по волейболу среди женщин. В соревновании принимают участие 16 команд.