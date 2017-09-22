Президент Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии

2017-09-22 21:04 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо наследному принцу Саудовской Аравии, заместителю премьер-министра, министру обороны Мухаммеду бин Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду.

Как передает АПА, в поздравлении говорится: "От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником вашей страны – Днем объявления Королевства. B этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому вашему народу – постоянного мира и благосостояния".