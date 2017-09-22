Лавров: "Сделка по Ирану одобрена в СБ ООН, ее нельзя изменять"

2017-09-22 21:25 | www.apa.az | 5

Сделка по иранской ядерной программе одобрена Советом Безопасности ООН и изменять ее нельзя.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не только Россия сказала, что нужно спасти эту программу. Это сказали все европейские страны, которые участвовали в переговорах, и это же говорят большинство стран-членов ООН. Программа эта имеет законченный вид, она одобрена резолюцией Совета Безопасности ООН, и вскрывать эту программу равносильно тому, что перечеркнуть все достигнутое", — сказал российский министр на пресс-конференции в ООН.

По его словам, при наличии каких-либо озабоченностей у США к Ирану "их нужно решать в рамках тех форматов, которые для этого приспособлены".