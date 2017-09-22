Совбез Турции назвал референдум в Иракском Курдистане незаконным

2017-09-22 22:33 | www.apa.az | 6

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции назвал референдум о независимости в Иракском Курдистане незаконным и неприемлемым, Анкара будет защищать международное право.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания СНБ, которое прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

«Если референдум состоится, то Турция будет защищать международное право. Все народы Ирака — арабы, курды, туркмены — могут мирно жить только в рамках единой страны. Референдум приведет к ужасным последствиям», - говорится в документе.

Отмечается, что Анкара готова приложить усилия для урегулирования на конституционной основе всех спорных вопросов между Иракским Курдистаном и центральным правительством Ирака.