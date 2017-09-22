МИД Азербайджана внес членов Конгресса США в список нежелательных лиц

2017-09-22 19:02 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Имена членов Палаты представителей Конгресса США Давида Валадао, Фрэнка Паллоне и Тулси Гебрда, незаконно посетивших оккупированные вооруженными силами Армении азербайджанские территории, грубо нарушив тем самым территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также положения законов "О выезде из страны, въезде в страну и паспортах" и "О государственной границе Азербайджана", включены в список нежелательных лиц МИД.

Об этом Trend в пятницу сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, этим незаконным визитом члены Палаты представителей Конгресса США, нарушив нормы и принципы международного права и Хельсинкский заключительный акт, оправдывают и поддерживают оккупацию Арменией азербайджанских территорий, кровавую этническую чистку в отношении более чем миллиона мирных азербайджанцев на оккупированных территориях, агрессивный сепаратизм.

"К сожалению, такого рода незаконным и предвзятым поведением они наносят удар по имиджу Конгресса США в глазах азербайджанской и международной общественности. Эти действия, совершенные совместно с Арменией и армянским лобби, сводят на нет усилия МГ ОБСЕ, в которую входят и США, направленные на обеспечение в регионе устойчивого мира и разрешение конфликта", - сказал Гаджиев.

Официальный представитель МИД отметил, что своими действиями эти лица неоднократно доказывали, что находятся под влиянием функционирующего в США армянского лобби, в частности под финансовым влиянием такой радикальной, расистской организации, как Армянский национальный комитет Америки.

"Соответствующие этические комитеты Конгресса США должны расследовать, на каких финансовых условиях были совершены эти визиты. Мы также обращаемся к другим членам Палаты представителей Конгресса США, которые руководствуются духовно-нравственными ценностями, верховенством закона на национальном и международном уровне, и их избирателям, призываем дать правильную оценку и осудить действия Давида Валадао, Фрэнка Паллоне и Тулси Гебрда", - сказал Гаджиев.