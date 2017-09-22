Азербайджанский депутат предложила органам ООН реализовать гендерные проекты для беженцев

2017-09-22 19:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Органы ООН могли бы реализовывать гендерные проекты для беженцев, переселенцев и ищущих убежище лиц.

С таким предложением председатель комитета парламента Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы выступила в пятницу в Баку на конференции на тему "Привлечение парламентов стран-членов "Восточного партнерства" к поощрению вопросов гендерного равенства и женского здоровья в рамках Целей устойчивого развития". Конференция проводится при совместной организации Милли Меджлиса (парламента), комитета по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданским обществам Парламентской ассамблеи "Евронест", Форума Европарламента по населению и развитию и офиса ООН в Азербайджане.

По словам Нахчыванлы, в Азербайджане 400 тысяч женщин и 300 тысяч детей являются беженцами и переселенцами.

Агия Нахчыванлы отметила, что обеспечение гендерного равноправия в Азербайджане является важным приоритетом политики страны и сегодня 16,9 процента депутатов парламента - это женщины.

Председатель комитета напомнила, что Азербайджан подписал большое количество документов по гендерной политике и присоединился к международным документам.

«Тенденция последних лет очевидна, в стране к управлению приходят более сильные женщины. Гендерный фактор уже включен в Национальные планы действий и госпрограммы, и проводимые меры положительно отразились на представительстве женщин в госуправлении. 50,2 процента населения Азербайджана – женщины, и их успехи в общественно-политической, научной и других сферах являются достижениями Азербайджана», - сказала Нахчыванлы,

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)