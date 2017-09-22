Евро-2017: Сборная Азербайджана одержала победу – ФОТО

2017-09-22 21:35 | www.oxu.az | 5

Женская сборная Азербайджана по волейболу в первом групповом матче Евро-2017 одержала победу над сборной Венгрии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, матч завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:14, 25:16).

В другой матче подгруппы «А», где выступает сборная Азербайджана, сыграют сборные Германии и Польши.

В других матчах сегодняшнего дня Италия переиграла Грузию (3:0), а Сербия Чехию (3:0). Сегодня также прошли встречи между сборными Италии и Грузии и Сербии и Чехии. Как итальянская, так и сербская команды одержали победу над соперницами со счетом 3:0.

Сегодня в Баку, Гейгеле и Тбилиси стартовал Чемпионат Европы по волейболу среди женщин. В соревновании принимают участие 16 команд.

A.M.