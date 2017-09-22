Эльмар Мамедъяров проводит встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ – ФОТО

2017-09-22 22:02 | www.oxu.az | 5

В Нью-Йорке проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедърова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как передает Oxu.Az, об этом в своем «Твиттере» написал главы пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

На встрече обсуждаются проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта и вопросы повестки дня.

19:58

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

Встреча состоится в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Х. Гаджиева, 23 сентября при участии сопредседателей планируется встреча Э. Мамедъярова с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

A.M.