Эльмар Мамедъяров проводит встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ – ФОТО

2017-09-22 22:02 | www.oxu.az | 5
В Нью-Йорке проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедърова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Как передает Oxu.Az, об этом в своем «Твиттере» написал главы пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.
На встрече обсуждаются проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта и вопросы повестки дня.
19:58
Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ.
Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.
Встреча состоится в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.
По словам Х. Гаджиева, 23 сентября при участии сопредседателей планируется встреча Э. Мамедъярова с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.
A.M.