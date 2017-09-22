Saxo Bank: Доллар не смог развить восходящую динамику, начатую по итогам заседания FOMC

2017-09-22 19:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вчера и на предыдущей сессии доллар так и не смог развить восходящую динамику, спровоцированную итогами заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США (FOMC) в среду, что затрудняет тактический прогноз, сказал в пятницу Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди, комментируя ситуацию на валютном рынке по итогам недели.

Что касается евро и новозеландского доллара, то, как отметил Харди, они готовятся к выборам в Германии и Новой Зеландии в эти выходные.

"Иена выросла, облигации тоже пользовались спросом, хотя эта динамика началась уже в конце вчерашней торговой сессии в США на фоне распродажи на Уолл-стрит. Доллар неплохо вырос в среду на фоне заседания Федерального комитета по открытым рынкам, но не сумел сохранить импульс: EUR/USD и GBP/USD практически полностью отыграли потери - терпеливые медведи (торговцы ценными бумагами, которые зарабатывают на падении стоимости активов) по доллару делают свое дело, омрачая тактические краткосрочные перспективы, - сказал он. - Если нужно послушать еще выступления членов ФРС на следующей неделе (спасибо, увольте), то в понедельник выступят сразу три чиновника с правом голоса, а во вторник отметится с речью сама [глава Федеральной резервной системы США] Джанет Йеллен - кажется, рынок совсем не впечатлен повышением прогнозов по ставке на несколько базисных пунктов. Таким образом, скорее всего, поступающие данные будут менять настроения на рынке сильнее, чем риторика ФРС".

Комментируя ситуацию с британским фунтом, Харди напомнил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня выступит во Флоренции с важной речью по "Брекзиту": "Пресса пишет, что она гарантирует гражданам ЕС сохранение их прав и пообещает заплатить по "бракоразводному" счету с тем, чтобы не наделать дыр в бюджете Европейского союза до 2020 года. Чем щедрее будут обещания, тем сильнее может вырасти фунт, поскольку в данном случае сложатся потенциально благоприятные условия для перехода к сути "Брекзита": к условиям доступа Великобритании на единый рынок. Следующий раунд переговоров начнется в понедельник".

В субботу пройдут выборы в Новой Зеландии, а в воскресенье - в Германии. Как отметил Харди, новозеландский доллар сильно снизился из-за страха перед победой партии лейбористов (и их обещаниями существенно изменить мандат и структуру Резервного банка Новой Зеландии), однако сейчас рынок предсказывает уверенную победу Национальной партии, которая не станет раскачивать лодку - хотя качество результатов опросов по-прежнему под сомнением. AUD/NZD упал еще ниже на фоне вчерашнего ослабления AUD, однако область 1.0800-50 все еще не пройдена, добавил он.

EUR/USD - Для быков (торговцы ценными бумагами, которые зарабатывают на росте стоимости активов) по доллару все печально, поскольку реакция на заседание FOMC оказалась недолгой. Таким образом, в краткосрочной перспективе EUR/USD заперт в диапазоне, хотя быки готовы к очередному забегу, если пара закончит день выше 1,20 - это будет свидетельствовать о завершении консолидации.

Обзор валют Б-10

Американский доллар (USD) – Стимул, полученный долларом по итогам заседания FOMC, быстро угас, при этом макроэкономический календарь выглядит отнюдь неубедительно: вряд ли чиновники FOMC, выступающие в начале недели, скажут что-то новое. В пятницу выйдет отчет по инфляции РСЕ. Если рынок начнет отыгрывать назад реакцию на заседание FOMC и валюта закончит неделю на минорной ноте, медведи по доллару активизируются.

Евро (EUR) – Евро восстанавливается после неудачной консолидации в паре EUR/USD, закрытие выше 1,2000 позволит рассчитывать на дальнейший рост. Сложно сказать, как рынок учитывает в ценах реакцию на выборы в Германии, но однозначная победа Ангелы Меркель теоретически должна поддержать единую валюту (на ожиданиях более тесного сотрудничества Меркель и Макрона/дальнейшей интеграции ЕС).

Японская иена (JPY) – Перекупленная USD/JPY снижается вместе с доходностью по облигациям. Глядя на кроссы с иеной, задаешься вопросом, достигли ли мы той точки невозврата, за которой японская валюта больше не может считаться самой слабой - возможно, чтобы лишить ее этого статуса, потребуется существенный приступ антирисковых настроений.

Британский фунт стерлингов (GBP) – Фунт ждет выступление премьер-министра Терезы Мэй, при этом обещания гарантировать права граждан ЕС и выплатить по счетам пойдут ему на пользу.

Швейцарский франк (CHF) – EUR/CHF прорвался выше и может продолжить рост, хотя медведям по франку больше по душе условия, в которых трейдеры покупают рисковые активы. Здесь, возможно, играют роль выборы в Германии: уверенная победа Христианско-демократической партии (CDU) и поражение "Альтернативы для Германии" (AfD), скорее всего, будет воспринято как признак более тесной интеграции ЕС в долгосрочной перспективе, что ослабит спрос на франк как на валюту-убежище.

Австралийский доллар​ (AUD) – Австралийский доллар пострадал на фоне осторожных комментариев главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоу, а также из-за падения цен на железную руду. Следите за парой AUD/JPY, которая может совершить полный разворот, а также за EUR/AUD, которая может пробить сопротивление; AUD/USD пока ниже линии фронта быков и медведей 0,8000.

Канадский доллар (CAD) – Сегодня выйдет важный отчет по инфляции, при этом CAD отошел от важного сопротивления в паре USD/CAD. Глава Банка Канады Стивен Полоз выступит в среду на следующей неделе, его комментарии могут сильно повлиять на настроения, поскольку за укреплением CAD в течение последних месяцев стоит именно смена политического курса Банка Канады.

Новозеландский доллар (NZD) – Пока неясно, что NZD сможет выжать из победы Национальной партии, учитывая темпы его роста в последнее время. Обратите внимание на упомянутый выше ключевой уровень для AUD/NZD, а также на заседание Резервного банка Новой Зеландии на следующей неделе - регулятор может напомнить нам о том, что не спешит с ужесточением. Кто-нибудь помнит про угрозу интервенции?

Шведская крона (SEK) – В долгосрочной перспективе все указывает на рост SEK, однако с прогнозом по ставкам ничего не ясно, а устойчивость евро усложняет жизнь медведям в паре EUR/SEK.

Норвежская крона (NOK) – Рынок ничего не ждал вчера от Банка Норвегии, но получил легкий намек на ужесточение. Посмотрим, хватит ли этого для того, чтобы EUR/NOK подошла к нижней границе текущего диапазона. Как и в случае с EUR/SEK, быкам по NOK сложно тягаться с растущим евро.