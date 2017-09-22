Суд оштрафовал Саакашвили на 130 долларов

2017-09-22 23:21 | www.oxu.az | 4

Мостиский районный суд Львовской области признал экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3400 гривен (около 130 долларов).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу председательствующий по делу судья Юрий Билоус.

Государственная пограничная служба Украины ранее заявила, что имеет претензии к Саакашвили лишь за «незаконное пересечение границы». Санкция за это административное правонарушение предусматривает штраф до 325 долларов.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши.

A.M.