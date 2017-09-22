МИД Азербайджана подтвердил планируемую встречу между Мамедъяровым и Налбандяном

2017-09-22 19:40 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - В рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября запланирована встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ, 23 сентября – с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Об этом Trend в пятницу сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление Налбандяна.

По его словам, глава МИД Армении, оставаясь верным своим традициям, заявил, что якобы на этих встречах будут обсуждаться только такие вопросы протокольного характера, как возможная встреча президентов и визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион. Этим безосновательным заявлением Налбандян вновь ставит себя в смешное положение и пытается представить сопредседателей как "не обладающих серьезными переговорными возможностями" "туристов" или же только как "организаторов мероприятий".

Гаджиев отметил, что цель прибывших в США при напряженном рабочем графике сопредседателей - не протокольные или технические вопросы.

"Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд довел до сведения широкой общественности план и принципы разрешения конфликта. Армения же в лице своего министра иностранных дел Эдварда Налбандяна тщетно пытается уклониться от этого. В отличие от Налбандяна, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров будет вести с сопредседателями серьезные и субстантивные переговоры на основании предложений, которые уже лежат на столе переговоров и известны каждому», - сказал Гаджиев