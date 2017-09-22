S&P: Азербайджан и Грузия создают СП для управления БТК

2017-09-22 19:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - “Грузинские железные дороги” создают совместное предприятие с ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, которое станет оператором грузинской части железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), следует из отчета рейтингового агентства Standard & Poor’s.

Агентство пересмотрело прогноз по рейтингам национального оператора сети железных дорог Грузии со “Стабильного” на “Негативный”, в то же время подтвердив долгосрочный и краткосрочный рейтинги компании на уровне “В+/В”.

Ввод в эксплуатацию железной дороги БТК, напрямую соединяющей железнодорожные сети Турции с Грузией и Азербайджаном, ожидается в конце 2017 года.

По мнению S&P, в ближайшее время по данному участку железной дороги будет транспортироваться лишь небольшой объем грузов, что ограничит влияние данного фактора на результаты деятельности “Грузинских железных дорог” в целом.

“Грузинская часть железной дороги была построена правительством Грузии и профинансирована за счет кредита, предоставленного правительством Азербайджана. Мы не ожидаем, что ГЖД будет собственником инфраструктуры или будет иметь какое-либо отношение к предоставленному кредиту. Вместе с тем группа создает совместное предприятие с ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, которое будет оператором грузинской части железной дороги”, - отмечают эксперты S&P.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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