В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата Европы по волейболу (ФОТО, ВИДЕО)

2017-09-22 19:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу состоялась церемония открытия финала Чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Евро-2017 совместно организуют Азербайджан и Грузия. В соревновании принимают участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на четыре группы. В группе «А» выступают команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии, в группе «В» - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе «С» - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе «D» - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.

Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1 октября. Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки проходят в Баку (Национальная арена гимнастики, группы «A» и «C»), Гейгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа «D») и Тбилиси (Дворец спорта, группа «B»). Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата. Начиная с раунда play off все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и золотомедальный матч пройдут в Баку.