Президент Ильхам Алиев посмотрел игру женской сборной Азербайджана по волейболу (ФОТО)

2017-09-22 20:06 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - После официального открытия финального этапа чемпионата Европы по женскому волейболу в пятницу национальная команда Азербайджана, занявшая место в группе «А», встретилась со сборной Венгрии.

Президент Aзербайджана Ильхам Алиев посмотрел игру нашей национальной команды.

После того, как прозвучали государственные гимны Aзербайджана и Венгрии, был дан старт игре. Хотя наша национальная команда и отставала в счете в начале первого сета, в конце сета, вырвавшись вперед, завоевала победу со счетом 25:23. Проводя уверенную борьбу во втором сете, азербайджанские волейболистки легко одолели соперниц – 25:14. Третий сет игры также завершился победой наших волейболисток - 25:16. Таким образом, азербайджанские волейболистки, победившие со счетом 3:0, начали чемпионат Европы с победы.

Президент Aзербайджана Ильхам Алиев аплодировал победе нашей команды.

Отметим, что в финальном этапе чемпионата Европы по женскому волейболу, проходящему 22 сентября-1 октября в Азербайджане и одновременно в Грузии, в четырех группах борятся 16 команд. Места в группе «A» заняли сборные команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии. Сборные команды Италии, Хорватии и Беларуси, участвующие в чемпионате, проходящем в другой стране – Грузии, будут бороться в группе «В». В группе «C» за выход из группы будут соревноваться нынешние чемпионы Европы – волейболистки России, а также Турции, Болгарии и Украины. В группе «D» места заняли сборные Сербии, Нидерландов, Бельгии и Чехии. Встречи групп «A» и «C» пройдут в Баку на Национальной гимнастической арене. Игры группы «B» состоятся в Тбилиси, а матчи группы «D» - в Гейгельском Олимпийско-спортивном комплексе.

Согласно правилам, команды, занявшие первые места в группах, получат лицензию непосредственно в финал. Команды, занявшие вторые и третьи места, будут бороться в этапе плей-офф. Встречи плей-офф, одной четвертой финала, полуфинала и финала пройдут в Баку на Национальной гимнастической арене.

Напомним, что азербайджанские волейболистки показали наилучший результат на чемпионате Европы в Хорватии в 2005 году. Хотя тогда наша национальная команда впервые приняла участие в чемпионате Европы, азербайджанские волейболистки заняли четвертое место. После этого чемпионата азербайджанские волейболистки выступали в финальных этапах первенств континента.