В Баку прошел велопробег, посвященный Всемирному дню без автомобиля (ФОТО)

2017-09-23 00:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел велопробег, посвященный Всемирному дню без автомобиля (World Carfree Day), организованный Центром Гейдара Алиева, Общественным объединением İDEA и Федерацией волейбола Азербайджана при поддержке Бакинского транспортного агентства, сообщает Trend Life. Велопробег прошел под девизом «На работу – на велосипеде!».

22 сентября - это Всемирный день без автомобиля, в который автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается, хотя бы на день, отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. В этот день в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия. Впервые этот день был проведен в 1997 году в Великобритании, а с 2000 года подобные акции стали проводиться по всему миру в рамках программы World Carfree Day, и ныне охватывают около сорока стран и более полутора тысяч городов.

В просветительской акции в столице Азербайджана приняли участие более двухсот велосипедистов, скейтбордистов и роллеров, различных возрастов и профессий. Главная цель велопробега – пропаганда экологически чистого транспорта, идеи пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта, а также развитие сообществ с шаговой доступностью мест работы и досуга - все, что в результате приводит к уменьшению выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Велопробег начался от площади Азнефть и завершился в парке Центра Гейдара Алиева, где участникам и гостям была представлена интересная просветительская и развлекательная программа.

Экстремальное шоу велосипедистов и скейтбордистов, обучение езды на велосипеде для малышей, просвещение по безопасному использованию этого вида транспорта, зажигательная музыка, различные игры и конкурсы с призами вызвали большой интерес молодежи и гостей города. Здесь был также представлен музей уникальных и оригинальных велосипедов велодизайнера Рафаэля Гамидоглу и выставка созданных в Азербайджане велосипедов İSMA BİKES – первого национального бренда.

Участники велопробега высоко оценили проведенную акцию.

13-летний учащийся школы №251 города Баку Мустафа Мухтарлы отметил, что подобные акции способствуют пропаганде здорового образа жизни среди юношества и молодежи: «Я знаю, что во многих крупных городах проложены специальные велосипедные дорожки и было хорошо внедрить эту инициативу в Баку».

17-летний студент Технического университета Вагиф Мирзоев пять лет увлекается скейтбордом и это стало частью его жизни: «Скейтбординг включен в Олимпийскую программу Токио 2020 года и в будущем хотел бы представить страну на этих международных играх. И отрадно, что в этой акции принимают участие мои друзья скейтбордисты и роллеры. Это очень важно для проведения плодотворного досуга молодежи, и, надеюсь, просветительский характер акции послужит улучшению экологической атмосферы нашей столицы».

30-летний врач-косметолог Афаг Маилова специально приехала на велопробег из Исмаиллы: «Человек любит комфорт, и машина предоставляет его, но большинство людей не задумывается о том, что это также наносит вред природе и здоровью. Именно пропаганде антиавтомобильного способа передвижения посвящен этот международный праздник, и мы рады принимать в нем участие. Такие акции надо проводить и в регионах страны».

52-летний Паша Мамедов считает, что чем меньше людей будут пользоваться личным автомобилем, тем чище будет экологическая атмосфера в городе.

«Проблема возрастающего количества машин в городах уже не первый год беспокоит жителей разных стран. В больших городах люди задыхаются от загрязненной атмосферы. Сегодня появляется все больше инновационных технологий, позволяющих сберечь нашу планету чистой. Популярностью начинают пользоваться электромобили и гибридные машины. За последние годы на рынке появилось много новых моделей для автомобилистов, способных не загрязнять окружающую среду. Такие акции, как День без автомобиля не просто могут подарить массу положительных эмоций, зачастую они влекут за собой глобальные перемены к лучшему. И пропаганда велосипедного вида спорта бесспорно служит этому важному для человечества вопросу, ведь чистая экология – это прежде всего здоровье людей».

Слишком большое количество машин - проблема не только больших городов. Это проблема уже достаточно давно является глобальной. Ведь автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека - подсчитано, что каждый день автомобиль убивает более 3000 человек. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы.

(Автор: Вугар Иманов)