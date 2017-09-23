В Калифорнии произошли два землетрясения подряд магнитудой 5,7

2017-09-23 00:33 | www.trend.az | 4

Два землетрясения подряд магнитудой до 5,7 произошли в американском штате Калифорния в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.



Первое землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 19:50 по времени UTC (22.50 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 9,1 километра.

За ним последовало землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в 58 километрах от Ферндейла, глубина залегания составила 4,6 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.