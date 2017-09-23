В России в ДТП погибли семь человек

2017-09-23 01:14 | www.trend.az | 5

Семь человек погибли, шесть получили травмы в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и автомобиля Merсedes под Калининградом, причиной аварии мог стать выезд на встречную полосу, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлану Поставничую.



"На месте работает следственно-оперативная группа, на место происшествия выехал начальник УМВД Игорь Илларионов. Предположительно, один из водителей выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Семеро человек погибло, шестеро пострадали", - сообщила она.

По ее словам, все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Водитель, его супруга и ребенок, находившиеся в иномарке, не пострадали.