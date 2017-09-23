В Калифорнии произошли два землетрясения подряд

2017-09-23 01:29 | www.oxu.az | 4

Два землетрясения подряд магнитудой до 5,7 произошли в американском штате Калифорния в пятницу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, эпицентр первого подземного толчка располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 9,1 километра.

За ним последовало землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в 58 километрах от Ферндейла, глубина залегания составила 4,6 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

A.M.