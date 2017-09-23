Конфликтная ситуация между Гурбаном Гурбановым и футболистом «Карабаха» – ВИДЕО

2017-09-23 02:38 | www.oxu.az | 5

Неприятный инцидент случился во время сегодняшнего матча 6-го тура азербайджанской футбольной премьер-лиги между «Карабахом» и «Сумгаитом» (4:1).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, на 88-й минуте вторую желтую карточку получил испанский легионер «Карабаха» Мичел. Покинувший поле, футболист получил выговор от главного тренера команды. А когда тот выразил в данной связи свой протест, то собственное недовольство Гурбан Гурбанов подтвердил выразительной жестикуляцией.

«Моя жесткая реакция, понятное дело, была связана с красной карточкой Мичела, - заявил после игры главный тренер «Карабаха». – Перед каждым матчем говорю футболистам, чтобы проявляли терпение, чтобы не подводили команду. Мичел не справился с этой задачей».

Сам же испанец в данной связи заметил, что в раздевалке продолжения беседы с главным тренером у него не было. «Он ничего не сказал. Да и все, что будет между нами, останется между нами. Такое бывает. Не боюсь ли я попасть в «черный список» главного тренера? А что это такое? В футболе бывают такие моменты. Нужно продолжать работать».

27 сентября «Карабаху» предстоит провести домашний матч Лиги чемпионов против итальянской «Ромой». Этой ночью Гурбан Гурбанов отправится в Рим, где в субботу «Рома» примет в матче чемпионата Италии «Удинезе».

«Матч «Карабах» - «Рома» обещает быть хорошим, - заявил наставник "Карабаха", улыбаясь. - Они в последних играх забивают по 3-4 гола».

A.M.