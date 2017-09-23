Такого фантастического шоу Айгюн Кязымовой вы еще не видели! Фейерверк эмоций! (ФОТО)

2017-09-23 02:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - За свою многолетнюю творческую карьеру народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымовой доказала, что она любит и умеет удивлять публику. Каждый ее новый клип, песня, фотосессия, концерт, смена имиджа, или просто появление на телеканале становились поводом для "жарких" обсуждений.

В честь 30-летия творческой деятельности Айгюн Кязымова решила преподнести поклонникам и себе потрясающий подарок – грандиозное концертное шоу "Aygün Kazımova - 30 il". Шоу было представлено на сцене Baku Crystal Hall. Поздравить народную артистку пришли не только многочисленные поклонники, но и коллеги по звездному цеху.

"Aygün Kazımova - 30 il" - это не просто очередной отчетный концерт и не подведение итогов - это жизнь артистки, путешествие в мир ее творчества.

Такого шоу, как у Айгюн Кязымовой не делал ни один отечественный артист. Здесь было все: сложнейшие хореографические номера, цирковые трюки, интерактивные декорации, потрясающие световые эффекты, светодиодные экраны, виртуозное музыкальное сопровождение, эксклюзивные сценические костюмы, новые песни, и конечно, полюбившиеся хиты.

"Aygün Kazımova – 30 il" – это шоу не имеющее аналогов по размаху в отечественном шоу-бизнесе. Концертная программа построена в формате тайм-кода, т.е. все было рассчитано до мелочей, вплоть до секунд разворачивающихся событий. Каждый номер программы – небольшой спектакль, где естественно главная героиня ОНА. Сколько песен, столько ролей - в этот вечер Айгюн Кязымова была дерзкой, игривой, резкой, нежной, ранимой…

Отдельного внимания заслуживаю сценические наряд певицы, которые разработал дизайнер Руфат Исмаил – каждое платье, в котором появлялась певица - неповторим, будь то черное или золотое, красное или серебристо-серое. Во время исполнения каждой новой песни к наряду присоединяли, или наоборот убирали какие-то детали. Платья- трансформеры смотрелись на певице по-королевски роскошно.

На протяжении всего вечера Айгюн Кязымова не просто пела, она танцевала наравне с профессиональными танцорами и в прямом смысле слова парила над сценой.

Зал встречал певицу стоя оглушительными овациями и с абсолютным восторгом. Захватывающая, масштабная, зрелищная программа – к этому шоу народная артистка шла 30 лет. Грандиозной программой Айгюн Кязымова доказала, что ее по праву называют ДИВОЙ отечественной эстрады.

Отметим, что над шоу работала международная команда профессионалов с мировым именем. Среди них режиссер и хореограф Ред Бентифор (Франция), звукорежиссер Жерар Альбо (Англия), сценограф Сантьяго Фернандез (Аргентина), продюсер Стефани Мгебришвили (Грузия), создатель сценических нарядов, дизайнер Руфат Исмаил (Турция), декоратор Теа Телия (Грузия), а также ассистенты режиссера - Франческо Завечиа (Италия), Наталья Пере (Италия), Джимми Вайрон (Франция). Руководитель международного проекта "Aygün Kazımova – 30 il" - Шаин Гурбанов (Азербайджан). Музыкальный продюсер концерта - художественный руководитель группы "RAST", заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов.

Концерт прошел при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

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(Автор: Джани Бабаева. Фото: Нариман Исмаилов)