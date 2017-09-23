В Мексике разбился вертолет с помощью для пострадавших от землетрясения

2017-09-23 04:25 | www.apa.az | 5

Вертолет генеральной прокуратуры Мексики с грузом гуманитарной помощи на борту разбился в штате Оахака.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, вертолет перевозил продукты питания для пострадавших от сильного землетрясения. Авария произошла в районе города Сан-Педро-Леапи, находившиеся на его борту два пилота получили ранения.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома, всего погибло, по последним данным, 293 человека.