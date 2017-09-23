Турция почти втрое увеличит судостроительные мощности - минтранс

2017-09-23 08:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - К 2023 году в Турции планируется увеличить судостроительные мощности с 3,6 миллиона тонн дедвейта до 10 миллионов тонн дедвейта. Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций страны.

В этой связи в Турции планируется построить суда для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного нефтяного газа (LPG).

"Вначале планируется создать инфраструктуру и приобрести технологии, что позволит организовать собственное производство судов для транспортировки СПГ и LPG", - сказали в ведомстве.

По словам источника, также планируется наладить строительство кораблей типа Car Carrier для транспортировки автомобилей. "Стоит на повестке дня и строительство судов типа Ro-Ro и Ro-Pax", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что в рамках плана "Цель 2023" все порты перейдут на электронное управление.

"В Турции также планируется строительство новых верфей", - сказали в ведомстве.

Отметим, что в настоящее время в Турции действуют 79 верфей, тогда как в 2002-м их было 37.

Турция в 2007 году дала старт проекту MİLGEM, в рамках которого в основном строятся военные корабли.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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