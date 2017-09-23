Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на две тысячи метров

2017-09-23 08:47 | www.trend.az | 5

Пепловый выброс на высоту 2 тысячи метров произошел на вулкане Карымский на Камчатке, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.



Выброс пепла зафиксировала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в воскресенье.

"На вулкане Карымский зафиксирован пепловый выброс, на высоту до двух тысяч метров. Высота вулкана 1 тысяча 486 метров. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на пятнадцать километров в юго-восточном направлении от вулкана в Кроноцкий залив. Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет", - говорится в сообщении.



Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Туристическим организациям спасатели рекомендуют не организовывать туры в районе вулкана.