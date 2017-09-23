Цукерберг продаст до 75 млн акций Facebook

2017-09-23 09:12 | www.oxu.az | 4

В ближайшие полтора года основатель Facebook Марк Цукерберг намерен продать от 35 до 75 миллионов акций компании для финансирования благотоворительных проектов, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Я рассчитываю продать 35-75 млн акций Facebook в следующие 18 месяцев для финанисрования наших проектов в области образования, науки и юриспруденции», - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он добавил, что это общие с женой Присциллой планы. По словам Цукерберга, он собирается в течение жизни избавиться от 99% акций Facebook. За весь пакет он может выручить от 5,9 до 12,8 млрд долларов США.