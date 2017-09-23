Премьер Британии заявила о необходимости двухлетнего переходного периода до Brexit

2017-09-23 09:22 | www.oxu.az | 4

Членство Великобритании в Европейском союзе прекратится в марте 2019 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sky News, об этом объявила глава правительства Тереза Мэй.

По ее словам, необходим двухлетний переходный период, предусматривающий доступ страны к единому рынку ЕС «в рамках текущих условий».

Соединенное королевство за эти два года выполнит свои обязательства, подчеркнула Мэй.

Политик также пообещала, что страна продолжит участвовать в «развитии нашего континента».