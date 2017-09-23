Трамп пообещал разделаться с Ким Чен Ыном

2017-09-23 09:31 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп считает, что следовало "давным-давно" покончить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно", - заявил американский лидер, выступая на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в Сенат.

Трамп подчеркнул, что решить вопрос с Ким Чен Ыном должны были предыдущие президенты США.

"Это должен был (Билл) Клинтон, не буду говорить о республиканцах, (Барак) Обама. Это должно было быть решено и 8, и 4, и 15 лет назад, это не должно решаться сейчас", - отметил глава государства, заявив, что "я разберусь с этим”.

В ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН Трамп заявил, что США придется уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. При этом он назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой". В пятницу он назвал Ким Чен Ына "безумцем" и пообещал ему "невиданные испытания". "Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не возражает против убийств своих людей или их гибели от голода, подвергнется ранее невиданным испытаниям", - написал американский президент в своем аккаунте в Twitter.

Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком" и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры".

Пхеньян в ответ на заявление Трампа также пригрозил осуществить в Тихом океане "самое мощное" испытание водородной бомбы. Заявление Трампа о готовности уничтожить Северную Корею глава МИД КНДР Ли Ен Хо сравнил с "лаем собаки".

"Если он думает, что способен напугать нас собачьим лаем, то это просто сон собаки", - заявил Ли Ен Хо.

Ситуация вокруг Северной Кореи находится в порочном замкнутом круге, при этом и в Пхеньяне, и в Вашингтоне продолжают воспроизводить воинственную риторику, которая не способствует урегулированию, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"У меня нет никаких сомнений, что до тех пор пока будет слышна риторика со стороны США и некоторых их союзников о возможности вмешательства во внутренние дела Северной Кореи с целью смены действующего там режима, до тех пор Северная Корея будет прилагать все возможные и невозможные усилия для того, чтобы защититься от внешнего вмешательства, в том числе через разработку орудия массового уничтожения", - заявил сенатор.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.