На заводе фейерверков в Китае прогремел взрыв

2017-09-23 09:48 | www.trend.az | 4

Взрыв произошел на заводе по производству фейерверков в восточной китайской провинции Цзянси, в результате чего погибли семь человек, сообщает в субботу агентство Синьхуа. Об этом передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу в 21.45 по местному времени (16.45 мск) в уезде Шанли близ города Пинсян.

По информации агентства, местные власти распорядились остановить работу предприятия в пятницу утром из-за выявленных в ходе проверок проблем с системой безопасности. Предприятие должно было полностью остановить производство до момента полного исправления выявленных нарушений и рисков.

Однако уже вечером того же дня сотрудники опечатанного завода в нарушение предписаний возобновили работу, тогда же и произошел взрыв, отмечает агентство. Пока не сообщается, сколько человек находилось на заводе в момент взрыва.

В настоящий момент правоохранительные органы расследуют причины произошедшего, на месте все еще работают экстренные службы.