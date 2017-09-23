В Египте умер бывший лидер движения «Братья-мусульмане»

2017-09-23 09:54 | www.oxu.az | 5

В одной из больниц Каира на 89-м году жизни умер бывший лидер террористической организации «Братья-мусульмане» Мохаммед Махди Акеф, передает Oxu.Az со ссылкой на газету Al-Ahram.

Мохаммед Акеф был лидером террористического движения с января 2004 года по январь 2010 года. В 2013 году он был арестован почти сразу после отставки тогдашнего президента Египта Мохаммеда Мурси. В 2015 году Махди Акеф был приговорен к пожизненному заключению вместе с другими лидерами «Братьев-мусульман».