Армения продолжает пулеметный обстрел азербайджанских позиций

2017-09-23 09:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в субботу.

С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского, Неркин Кармирахбур, Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского, Кемерли, Ферехли, Гызылгаджилы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского, Гаджыалили, Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Намирли, Шураабад, Тагыбейли, Баш Гарвенд, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гекгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)