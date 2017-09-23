В Баку продолжается чемпионат Европы по волейболу

2017-09-23 09:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку, Тбилиси и Гейгеле состоится второй тур женского чемпионата Европы по волейболу.

В группе «А» встретятся только сборные Польши и Венгрии. Положение команд после первого тура: Азербайджан - 3 очка, Польша - 2, Германия - 1, Венгрия - 0.

В группе «В» Грузия примет Хорватию, а Италия - Беларусь. Положение команд: Италия - 3, Беларусь - 2, Хорватия - 1, Грузия - 0.

В группе «С» на площадку выйдут коллективы Болгарии и Украины, а чуть позже начнется встреча дня - Турция - Россия. Положение команд: Россия - 2, Украина - 1, Турция и Болгария - 0.

И, наконец, в группе «D» чешки сыграют с бельгийками, а голландки с сербками. Положение команд: Сербия - 3, Голландия - 3, Бельгия и Чехия - 0.

(Авторы: Шахин Кязымзаде, Эльчин Мехтиев. Редактор: Хазар Ахундов)