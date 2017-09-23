Melih Gökçek'ten Kadir Topbaş mesajı

2017-09-23 09:53 | www.trend.az | 1

2004 yılından beri sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıklayan Kadir Topbaş için sosyal medyada bir mesaj yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "İstanbul hayatıydı... İstanbul'un her yerinde hizmeti var" ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek Twitter hesabından Kadir Topbaş'la ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İSTANBUL HAYATIYDI.. İSTANBUL'UN HER YERİNDE HİZMETİ VAR... İSTİFA KENDİ TAKTİRİ... TÜRKİYE SENİ HAYIRLA YAD EDECEKTİR YOL ARKADAŞIMIZ..."

Kaynak Milliyet