Samsung UHD TV Curved - это произведение искусства, даже в выключенном состоянии

2017-09-23 10:00 | www.oxu.az | 4

Сегодня мы придаем значение каждой детали, окружающей нас и даже домашняя техника - это уже не просто вещь, а часть общего вида нашего интерьера. Мы выбираем бытовую технику одинакового цвета, покупаем то, что идет в тон с мебелью. А телевизор в наши дни - не просто статичный элемент, теперь он украшение и нам непременно надо, что бы он радовал глаз.

Так, Samsung Curved UHD TV - это необычайный дизайнерский акцент любого пространства. Этот утонченный изогнутый телевизор воплотил в себе технологические инновации и изящество формы. Даже в выключенном состоянии Curved UHD TV это арт-объект. Тонкая металлическая рамка окаймляет изогнутый экран и дарит нам ощущение премиальности. Такой же металл использован и на «ножке» телевизора. Благодаря цветовому контрасту благородного черного экрана и серебристой подставки, Curved UHD TV будто парит в воздухе. А шероховатый на ощупь метал дарит нам давно уже забытые ощущения настоящей текстуры, сильно отличающейся от окружающего нас повсеместно пластика. Изогнутый UHD-телевизор спроектирован по подобию «округлости» человеческого глаза.

Однако кривизна была рассчитана более тщательно, чем просто заимствование концепции. Изогнутый экран имеет кривизну «4200R», данный радиус позволяет задействовать периферическое зрение и обеспечивает лучшее погружение в атмосферу происходящего на экране. Полноту изображения поддерживает технология Dynamic Crystal Color и Active Crystal Color, которая расширяет цветовую палитру изображения, благодаря этому контент на экране вашего телевизора становится более живой.

А с помощью технологии Auto Depth Enhancer, значительно усиливающей чувство глубины, вы получаете все для более захватывающего просмотра. «Design 360» - это философия дизайна от Samsung, которая объединяет различные высокотехнологичные компоненты и функции телевизора с простотой, естественной и премиальной эстетикой. Таким образом, Samsung Curved UHD TV это также и инновационный смарт-телевизор, который даже поддерживает функцию улучшения качества полученного сигнала. Каким бы ни было качество контента, вы всегда получите изображение, максимально близкое к формату UHD.

Раньше на задней панели телевизоров было множество «гнезд» и кабелей, предназначение которых часто оставалось загадкой. Однако изогнутый телевизор оснащен подключением «One-Connect», где все кабели собраны вместе в один подключенный разъем. С учетом этого даже обратная сторона Curved UHD TV выглядит очень простой и утонченной. А поддержка беспроводного подключения к интернету превращает смарт-ТВ в мультимедийный центр с безграничным доступом ко всем веб-контентам. Просматривайте любимые фильмы и сериалы онлайн прямо на вашем телевизоре.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Curved UHD TV можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Music Galery, Optimal и Soliton.

Э.А.

