Азербайджан и Беларусь будут поставлять в Турцию тракторы

2017-09-23 10:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь будут поставлять в Турцию тракторы, сообщают белорусские СМИ.

Генеральный директор ОАО “Минский тракторный завод” (МТЗ) Федор Домотенко, слова которого приводят СМИ, отметил, что 22 сентября компания подписала с ПО “Гянджинский автомобильный завод” новый контракт о поставках тракторов в Азербайджан, а также дополнительный протокол о совместном вхождении на турецкий рынок.

“С этой целью наши партнеры выделят финансирование в размере пяти миллионов долларов. Новая техника будет поставляться из Азербайджана”, - сказал он.

В свою очередь, председатель Наблюдательного совета ПО “Гянджинский автомобильный завод” Ханлар Фатиев отметил, что компании уже нашли партнера в Турции для открытия сборочного производства: “Это будет совместный продукт наших двух стран в Турции. Мы надеемся за три года поднять ежегодные продажи до 2,5-3 тысяч единиц”.

В декабре 2016 года МТЗ и Гянджинский автомобильный завод подписали контракт о совместном производстве техники в Гяндже и поставках в Азербайджан в 2016-2017 годах машино- и тракторокомплектов.

Как передает БЕЛТА, до конца этого года в Азербайджан также планируется поставить дополнительно 460 единиц техники, в том числе 60 хлопковых комбайнов.

“Дело в том, что контракт, который был подписан на 2017 год, уже исполнен. И наши партнеры специально прилетели в Минск, чтобы подписать дополнительное соглашение на 460 единиц техники, в том числе на 60 хлопковых тракторов. Мы в этом году, исполняя заказ фермеров из Азербайджана, доставляли наши хлопковые тракторы даже самолетом", - сообщил Домотенко.

(Автор: Азад Гасанли)

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