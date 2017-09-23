В Турции произошла драка между сирийскими беженцами и местным населением

2017-09-23 10:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья произошла драка между сирийскими беженцами и местным населением, в результате чего были ранены 7 сирийцев, сообщают в субботу турецкие СМИ.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, и виновники столкновения были задержаны, по данному факту ведется расследование.

Отметим, что в настоящее время на территории Турции находится около 3 миллионов сирийских беженцев, и на их содержания Турция потратила около 30 миллиардов долларов.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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