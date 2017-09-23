Fitch улучшило прогноз по рейтингам России

2017-09-23 10:14 | www.oxu.az | 5

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах России на уровне «BBB-» со стабильного до позитивного.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении агентства.

Оценку, которую дало российским рейтингам Fitch, прокомментировал директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Экономические предпосылки для повышения кредитного рейтинга России уже сложились, что подтверждает позитивный прогноз агентства Fitch», - цитирует его ТАСС.

По словам Дмитриева, улучшение прогноза произошло во многом благодаря эффективным мерам в экономике, предпринятым российскими властями.

Положительная динамика в общемировом тренде, по информации Fitch, наметилась еще летом. В опубликованном в июле исследовании агентства отмечалось, что еще в конце прошлого года у 26 стран были негативные прогнозы по суверенному рейтингу и лишь у пяти — положительные. В июне 2017 года насчитывалось уже 17 стран с негативными рейтингами и девять — с положительными.