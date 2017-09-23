Взрыв на заводе фейерверков в Китае: есть погибшие

2017-09-23 10:22 | www.oxu.az | 5

Взрыв произошел на заводе по производству фейерверков в восточной китайской провинции Цзянси, в результате чего погибли семь человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в пятницу вечером в уезде Шанли близ города Пинсян.

По информации агентства, местные власти распорядились остановить работу предприятия в пятницу утром из-за выявленных в ходе проверок проблем с системой безопасности. Предприятие должно было полностью остановить производство до момента полного исправления выявленных нарушений и рисков.

Однако уже вечером того же дня сотрудники опечатанного завода в нарушение предписаний возобновили работу, тогда же и произошел взрыв, отмечает агентство. Пока не сообщается, сколько человек находилось на заводе в момент взрыва.

В настоящий момент правоохранительные органы расследуют причины произошедшего, на месте все еще работают экстренные службы.