Элтон Джон рассказал, как пытался любить женщину

2017-09-23 10:30 | www.oxu.az | 5

Британский певец и музыкант Элтон Джон поведал историю брака с женщиной Ренатой Блауэл. Пост о семейной жизни с представительницей слабого пола опубликован в Instagram, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Музыкант признался, что старался быть хорошим мужем. Однако из-за того, что он предпринимал попытки скрывать сексуальные предпочтения, Элтон Джон чувствовал, что делает супругу несчастной.

Позднее Элтон Джон встретил Дэвида Ферниша. Мужчины вместе уже почти 24 года. Пара узаконила свои отношения в 2014 году.

Элтон Джон, известный своими ЛГБТ-предпочтениями, является одним из наиболее успешных музыкантов в Великобритании. Королева Елизавета Вторая в 1997 году посвятила его в рыцари.