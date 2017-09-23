Лавров: США и КНДР – как дети в детском саду

2017-09-23 10:42 | www.oxu.az | 4

Глава МИД РФ сравнил поведение США и Северной Кореи с дракой в детском саду.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил поведение США и КНДР в сложившейся ситуации вокруг северокорейских ракетно-ядерных испытаний с поведением детей в детском саду, передает Oxu.Az со ссылкой на Корреспондент.net.

"Мы с Китайской Народной Республикой будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, – как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить", - заявил Лавров, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генассамблеи ООН.

Напомним, выступая в ООН, президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и угрожал КНДР уничтожением.

КНДР назвала заявления Трампа "лаем собаки"

В ответ Ким Чен Ын заявил, что американский лидер − "хулиган и гангстер", которого он будет "приручать огнем".