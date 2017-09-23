В Туркменистане разрабатывается проект по улучшению экологии «нефтяного» региона

2017-09-23 10:45 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане идет подготовка проекта по улучшению экологического состояния загрязненных нефтью площадей на территории Балканского велаята, сообщает государственное агентство страны.

По итогам предварительного анализа, реализация данного проекта выгодна по ряду аспектов, как в экономическом плане (речь идёт об уплате налогов с полученной прибыли), так и в социальном. Кроме того, будет создано более 100 новых рабочих мест для воплощения проекта.

С экологической точки зрения - применение современных технологий даст положительный результат в деле охраны окружающей среды.

К тому же, подготовка национальных специалистов и наработанный опыт позволят в перспективе осуществлять подобные работы силами местных предприятий.

В настоящее время этот проект проходит стадию детальной проработки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)