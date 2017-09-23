В Колумбии обнаружили семитонную партию кокаина

2017-09-23 10:54 | www.oxu.az | 4

Наркотик был спрятан среди груза фруктов.

Власти Колумбии конфисковали крупную партию кокаина весом семь тонн, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В городе Апартадо, департамент Антиокия, правоохранители изъяли семь тонн хлоргидрата кокаина, принадлежавшего преступной группировке Клану Залива.

Наркотик был спрятан среди легального груза фруктов, которые должны были быть доставлены в Центральную Америку в контейнерах.

Минобороны Колумбии полагает, что на улицах Нью-Йорка эта партия кокаина стоила бы примерно 200 миллионов долларов.