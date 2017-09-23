Последний удар по «чёрному рынку»

2017-09-23 11:00 | www.oxu.az | 4

Для предотвращения нелегальных азартных игр предпринимаются серьёзные шаги.

Соответствующими организациями была усилена борьба с лицами и объектами, организующими нелегальные азартные игры. На днях в столице были проведены многочисленные рейды, в результате которых несколько объектов подобного типа было закрыто, а в отношении их владельцев были предприняты самые жёсткие меры в рамках закона.

Как известно, «чёрный рынок» получает от участников азартных игр значительные денежные средства, здесь «отмываются» «грязные» деньги и получается крупная прибыль. Кроме того, незаконная деятельность и отсутствие гарантий государства на выигрыши открывают путь к их невыплате. Денежные средства, которые вращаются в онлайн-тотализаторах и на чёрном рынке, не попадают в бюджет. Большинство граждан, желающих получить большие деньги игрой по более высоким ставкам, обращается к нелегальным сайтам. По приблизительным подсчётам, азербайджанцы проигрывают в виртуальном пространстве миллионы долларов.

О том, что предпочтение гражданами Азербайджана иностранных тотализаторов уже достигло опасных пределов, неоднократно озвучивались предостережения. В результате проводимых правоохранительными органами оперативных мероприятий в Сумгайыте и разных районах Баку, можно сказать, ежемесячно обнаруживаются мини-казино. Нередко заведения, которые в дневное время функционируют в качестве чайных домов и кафе, вечерами превращаются в места проведения покерных игр. Людей сюда привлекает стремление заработать большие деньги лёгким путём.

Соответствующие организации уже много лет ведут борьбу, направленную на предотвращение незаконных действий подобного рода.

В результате подписания президентом Азербайджанской Республики указа «О внесении изменений в указ № 147 от 27 августа 2009 года «О применении закона «О физической культуре и спорте»» были усилены меры и ужесточены требования, направленные против незаконных азартных спортивных игр.

Помимо этого, полиция и министерства получили новые полномочия в области предотвращения незаконных спортивных азартных игр. Министерству связи и высоких технологий было поручено принять необходимые меры для предотвращения деятельности интернет-порталов и сайтов как местных, так и зарубежных виртуальных организаторов спортивных азартных игр, действующих без заключения договора с оператором спортивных азартных игр в Азербайджане. Министерству внутренних дел и министерству по налогам было поручено обеспечить координацию деятельности по борьбе с организацией и проведением спортивных азартных игр без аккредитации, принять меры по привлечению к ответственности лиц, незаконно организующих или проводящих эти игры, и по недопущению подобных явлений в будущем. Именно с осуществления мер, вытекающих из требований этого указа, начались чёрные дни для индустрии азартных игр на «чёрном рынке».

Последние шаги, предпринятые правоохранительными органами, должны оцениваться именно в качестве исполнения требований упомянутого указа. Последние проведённые меры дают основания утверждать, что правительство занимает непримиримую позицию по отношению к дельцам, играющим с судьбами его граждан, и что соответствующие меры по полному искоренению «чёрного рынка» будут проводиться и в будущем.

Отметим, что первым и единственным законным брендом азартных игр, действующим в Азербайджане, является Topaz. В отличие от «чёрного рынка», Topaz осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством страны. Кроме того, лицам младше 18 лет участие в спортивных азартных играх запрещено. Topaz, официальный оператор спортивных азартных игр в Азербайджане, наряду с развлечением граждан также осуществляет отчисления значительных средств в государственный бюджет и способствует созданию новых рабочих мест. Получаемая Topaz-ом прибыль также направляется на развитие спорта. Из этих средств финансируются отдельные федерации и спортивные организации, а также решаются социальные проблемы спортсменов.

Отметим, что законодательством Азербайджана за организацию незаконного тотализатора и азартных игр без соответствующей лицензии предусмотрена серьёзная ответственность. Организаторов подобных действий ждёт крупный штраф и даже тюремное заключение.

Э.А.

