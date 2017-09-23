Дочь Хафиза Гаджиева задержана за автохулиганство? – ФОТО

2017-09-23 11:10 | www.oxu.az | 4

Автомобиль дочери председателя партии «Современный мусават» Хафиза Гаджиева Фатимы Гаджиевой отправлен на штрафстоянку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, об этом сообщил источник в дорожной полиции.

20-летняя Гаджиева Фатима Хафиз гызы в ночное время на автомобиле марки Hyundai İX-35 на дороге от круга Азнефть в сторону Морвокзала вышла на обгон с автомобилями Toyota Avalon и «Нива».

Наряд отделения дорожной полиции Насиминского района задержал автомобили и доставил их на штрафстоянку.

Ведется расследование по данному факту.

Сам Хафиз Гаджиев заявил, что у него нет дочери по имени Фатима и что против него проводится кампания очернения.