Дочь Хафиза Гаджиева задержана за автохулиганство? – ФОТО

2017-09-23 11:10 | www.oxu.az | 4
Автомобиль дочери председателя партии «Современный мусават» Хафиза Гаджиева Фатимы Гаджиевой отправлен на штрафстоянку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, об этом сообщил источник в дорожной полиции.
20-летняя Гаджиева Фатима Хафиз гызы в ночное время на автомобиле марки Hyundai İX-35 на дороге от круга Азнефть в сторону Морвокзала вышла на обгон с автомобилями Toyota Avalon и «Нива».
Наряд отделения дорожной полиции Насиминского района задержал автомобили и доставил их на штрафстоянку.
Ведется расследование по данному факту.
Сам Хафиз Гаджиев заявил, что у него нет дочери по имени Фатима и что против него проводится кампания очернения.