Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

2017-09-23 11:26 | www.apa.az | 7

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Нью-Йорке встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

На встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

Сегодня в Нью-Йорке должна пройти встреча Мамедъярова и Налбандяна при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, ранее с сопредседателями на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.